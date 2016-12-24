Виновник смертельного ДТП на дороге «Саранск-Рузаевка» находился за рулем пьяным

Госавтоинспекция республики предоставила дополнительную информацию по ДТП со смертельным исходом, произошедшему 31 октября на автодороге «Саранск-Рузаевка».

Напомним, в 11 часов 10 минут 42-летний водитель автомашины «Лада Калина» (он ехал в сторону Саранска) совершил на трассе столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной «Тойота Королла».

Иномарку под управлением 27-летнего водителя от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло ее столкновение с автомобилем «ГАЗ-3010КА». В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Королла» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как отмечается в информации ГИБДД, у водителя автомашины «Лада Калина» установлено алкогольное опьянение (1,354 мг/л). В этом году он 6 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.