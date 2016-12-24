В столице Мордовии начал работу Клуб приемных родителей

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Клуб «Перемена» создан на базе АНО «Мама и ребенок» для поддержки приемных родителей и помощи им в решении возникающих вопросов. Инициатива стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
«Приемное родительство требует определенных навыков и поддержки. В нашем клубе мы стремимся создать дружественное и вдохновляющее окружение, где приемные родители могут обмениваться опытом, получать советы и поддержку, и, конечно, помогать друг другу в воспитании приемных детей», - отмечает практикующий психолог и ведущая клуба Елена Чегерева.
«Мы хотим, чтобы каждая приемная семья чувствовала, что она не одинока в своем выборе и что здесь есть место, где можно найти дружбу, понимание и решения», - говорит руководитель АНО «Мама и ребенок» и автор проекта «Перемена» Элина Серебрякова.
Клуб приглашает всех приемных родителей каждый вторник в 18:30 по адресу: г.Саранск, ул.Титова, 21 (Семейный коворкинг «Желтая дверь»).
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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