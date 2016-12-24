В Саранске пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы

С 3 по 6 ноября при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в саранском ТРЦ «Сити-парк» пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы мордовских мастеров.



Все желающие смогут приобрести мыло ручной работы, вязанные детские игрушки, авторские куклы, украшения из натуральных камней и эпоксидной смолы, изделия из натуральной кожи и многое другое.