В Саранске пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы

Репортер

С 3 по 6 ноября при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в саранском ТРЦ «Сити-парк» пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы мордовских мастеров.

Все желающие смогут приобрести мыло ручной работы, вязанные детские игрушки, авторские куклы, украшения из натуральных камней и эпоксидной смолы, изделия из натуральной кожи и многое другое.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

1
Заказать рекламу
1
1
1