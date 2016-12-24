В Мордовии в этом году из незаконного оборота изъяли около 35 кг наркотических средств

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В прокуратуре республики 31октября 2023 года прошло заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков, курительных смесей и их распространения.
Заместитель прокурора республики Владимир Ерофеев отметил, что за 9 месяцев 2023 года число зарегистрированных наркопреступлений увеличилось на 54,7% (с 371 до 574). При этом, также выросла их раскрываемость. Сразу на 130,4% увеличилась масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств (с 15 кг до 34,7 кг).
Участники совещания рассмотрели актуальные аспекты работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Внимание также обращалось на выявление криминальных доходов от наркоторговли, в целях последующего их взыскания в пользу государства в судебном порядке.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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