В Саранске отремонтируют Республиканский гериатрический центр

31 октября в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в формате видео-конференц-связи провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей нескольких регионов ПФО, в том числе Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие главы регионов, главные федеральные инспекторы и представители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, курирующие социально-экономические вопросы.



С просьбой о капитальном ремонте Республиканского гериатрического центра обратилась врач этого медицинского учреждения Ольга Батяшева. Она рассказала, что гериатрический центр находится в центре Саранска, на проспекте Ленина, на первом этаже жилого дома 1953 года постройки. Последний капитальный ремонт помещения проводился в 2004 году.



Глава Мордовии доложил Игорю Комарову, что контракт на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту уже заключен. «Мы ставим себе сроки завершить ремонт до 31 мая 2024 года, - сказал Артём Здунов. - Вопрос находится на моем личном контроле».



От Республики Мордовия в приеме по личным обращениям участвовали также руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов и первый заместитель министра здравоохранения Елена Степанова.