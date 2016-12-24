В Мордовии водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

Госавтоинспекция республики приводит предварительную версию ДТП со смертельным исходом.

31 октября в 11 часов 10 минут на автодороге «Саранск-Рузаевка» 43-летний водитель автомашины «Лада Калина» (он ехал в сторону Саранска) совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной «Тойота Королла». Иномарку под управлением 27-летнего водителя от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло ее столкновение с автомобилем «ГАЗон», за рулем которого находился житель Пензенской области.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Королла» от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.