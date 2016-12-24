Саранский коммерсант ответил в суде за торговлю контрафактными сигаретами

В столице Мордовии 32-летний предприниматель выслушал приговор суда за хранение и сбыт немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

В ходе расследования полицейские выяснили, что партии немаркированных сигарет делец приобретал на территории Московской области, проводя сделки по интернету. Для планомерной реализации ходового товара в своих саранских магазинах, он складировал крупные партии табачной продукции в гаражном кооперативе по улице Пушкина.

Стоимость одной пачки сигарет на продажу была у коммерсанта ниже установленной единой минимальной цены и составляла от 60 до 100 рублей.

Преступная деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Саранску. Всего оперативники обнаружили свыше 14 700 контрафактных пачек сигарет разных наименований и стран производителей. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Приговором суда мужчине было наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.