Саранский коммерсант ответил в суде за торговлю контрафактными сигаретами

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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
В столице Мордовии 32-летний предприниматель выслушал приговор суда за хранение и сбыт немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.
В ходе расследования полицейские выяснили, что партии немаркированных сигарет делец приобретал на территории Московской области, проводя сделки по интернету. Для планомерной реализации ходового товара в своих саранских магазинах, он складировал крупные партии табачной продукции в гаражном кооперативе по улице Пушкина.
Стоимость одной пачки сигарет на продажу была у коммерсанта ниже установленной единой минимальной цены и составляла от 60 до 100 рублей.
Преступная деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Саранску. Всего оперативники обнаружили свыше 14 700 контрафактных пачек сигарет разных наименований и стран производителей. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Приговором суда мужчине было наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
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В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
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