Охотник из Саранска стрелял по кабану, а угодил под уголовное преследование

По информации МВД по РМ, в Ичалковском районе республики возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Саранска. Мужчина подозревается в незаконной охоте.

В ходе дознания выяснилось, что утром 28 октября горожанин находился на территории Ичалковского частного охотничьего угодья, принадлежащего Мордовской организации общества охотников и рыболовов. Зная о том, что охотиться в указанном месте ему нельзя, мужчина с зарегистрированным оружием пошел по следу кабана.

По словам охотника, в ста метрах от себя он заметил движение животного и решил, что это и есть искомая добыча (разрешение на отстрел кабана у него имелось). Раздался выстрел. Подойдя ближе, житель Саранска понял, что застрелил не кабана, а самку лося. Тогда он произвел повторный выстрел в голову животного и покинул место происшествия.

Другие охотники, став случайными свидетелями этого отстрела, остановили коллегу и сообщили обо всем в полицию. Злоумышленника задержали на месте преступления. В отделе полиции он полностью признал свою вину. В отношении него была избрана мера принуждения, обязательство о явке.

Причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 80 тысяч рублей.