В Мордовии за неделю установили 89 случаев заболевания коронавирусом

В Мордовии с начала октября число жителей, пораженных коронавирусной инфекцией, стало расти быстрыми темпами. По данным федерального портала стопкоронавирус. РФ, за минувшую неделю в республике ковид был выявлен у 89 человек. Тремя неделями ранее таковых в регионе насчитывалось только 25.

Вместе с ростом заболеваемости увеличилось и число госпитализаций. За неделю в лечебные стационары с «короной» поступили 19 пациентов.