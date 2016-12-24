В Мордовии за неделю установили 89 случаев заболевания коронавирусом

Репортер

В Мордовии с начала октября число жителей, пораженных коронавирусной инфекцией, стало расти быстрыми темпами. По данным федерального портала стопкоронавирус. РФ, за минувшую неделю в республике ковид был выявлен у 89 человек. Тремя неделями ранее таковых в регионе насчитывалось только 25.

Вместе с ростом заболеваемости увеличилось и число госпитализаций. За неделю в лечебные стационары с «короной» поступили 19 пациентов.

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