В Мордовии фиксируют волну мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

По информации МВД по РМ, сразу три подобных случая произошли 27 октября на территории Саранска. 86-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сноха совершила ДТП. Для возмещения вреда пострадавшей девушке необходимо было передать с курьером 300 тысяч рублей. Через несколько минут к дому потерпевшей подъехал молодой человек, которому она и отдала требуемую сумму.

Через некоторое время в полицию поступило сообщение от 92-летней пенсионерки. Пожилую женщину по телефону также уведомили, что ее внучка учинила дорожную аварию, и потребовали через курьера передать потерпевшей стороне 100 тысяч рублей.

Вечером того же дня в органы внутренних дел обратилась 89-летняя жительница Саранска. С нее мошенники за липовое ДТП родственницы взяли 135 тысяч рублей.

На удочку аферистов попалась и 81-летняя пенсионерка из Рузаевки. 28 октября она передала гонцу мошенников 150 тысяч рублей для спасения внука от последствий мнимого ДТП.

По всем фактам в органах внутренних дел проводятся проверки, устанавливаются личности злоумышленников.

Сотрудники полиции просят граждан побеседовать со своими пожилыми родственниками и рассказать им о схеме, которую часто используют мошенники. И предупредить, что при поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор с незнакомцем и немедленно связаться с родными.