В Мордовии собрали 2 миллиона тонн зерновых - абсолютный рекорд!

Второй в России
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«2 млн тонн зерновых - новый рекорд наших аграриев! Такого урожая в Мордовии ещё не было.
Уборочные работы пока не завершены. Идет уборка кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. На следующий год с запасом обеспечена кормами и отрасль животноводства. Спасибо нашим труженикам, это огромной вклад в продовольственную безопасность региона и страны».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ