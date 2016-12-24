В Мордовии собрали 2 миллиона тонн зерновых - абсолютный рекорд!

Репортер

Об этом в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«2 млн тонн зерновых - новый рекорд наших аграриев! Такого урожая в Мордовии ещё не было.

Уборочные работы пока не завершены. Идет уборка кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. На следующий год с запасом обеспечена кормами и отрасль животноводства. Спасибо нашим труженикам, это огромной вклад в продовольственную безопасность региона и страны».

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