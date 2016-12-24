В Мордовии прошел республиканский выездной лагерь-семинар «Трансформация»

С 26 по 29 октября на базе пансионата «Орбита» проходил республиканский выездной лагерь-семинар «Трансформация», участие в котором приняли 80 студентов образовательных организаций Мордовии в возрасте от 16 до 20 лет, входящие в состав студенческих советов.



Программа лагеря включала в себя ряд образовательных блоков, направленных на развитие личности, определение собственных приоритетов, обучение работе в команде, совершенствование soft – skills и выстраивание бренда личности. Лекции для студентов читали федеральные спикеры из Ассоциации тренеров РСМ Александра Гурьева и Елена Херенская.

Помимо образовательной программы, здесь проводились мероприятия, направленные на сплочение и выявление творческого потенциала, организованные мордовским республиканским педагогическим отрядом «Рассвет».

В лагере действовала рейтинговая система. По ее итогам на торжественном закрытии были объявлены победители в рамках командного зачета, а также участники, набравшие больше всего баллов в личном рейтинге:

1 место - Кирилл Фокин

2 место - Дарья Тимошина

3 место - Дарья Щурцова

4 место - Гульнара Биккинина

5 место - Никита Неделько

Программа развития студенческого самоуправления «Трансформация» реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.