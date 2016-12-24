В Мордовии семьям с детьми помогают расплатиться с ипотекой

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография», семьям с детьми предоставляется социальная выплата на частичное или полное погашение ипотеки.
По состоянию на 1 октября 2023 г. ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка получили 2 934 семьи. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 99 семьям. Средствами республиканского материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей воспользовались 464 семьи.
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