В Мордовии семьям с детьми помогают расплатиться с ипотекой

Социум

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография», семьям с детьми предоставляется социальная выплата на частичное или полное погашение ипотеки.

По состоянию на 1 октября 2023 г. ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка получили 2 934 семьи. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 99 семьям.  Средствами республиканского материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей воспользовались 464 семьи.

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