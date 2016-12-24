Жителей Мордовии приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

С 1 по 21 ноября жители республики, начиная со школьников младших классов, смогут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, проверить уровень своих знаний, получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Организаторами зачета выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив.

В зачете предусмотрено два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. Также можно собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.

Помимо индивидуального и семейного зачетов, впервые будет проведен олимпиадный зачет для школьников средних и старших классов. Он состоится 3 ноября и в случае его успешного прохождения школьники без дополнительных испытаний смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста на платформе зачета разработаны увлекательные интерактивные занятия, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Всероссийский онлайн-зачет проводится уже в шестой раз. В 2022 году в Мордовии его участниками стали более 13 тысяч человек.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.