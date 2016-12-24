На Международной выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Мордовии

Специалист ООО Альфа-М Станислав Пичайкин и артистка государственного фольклорного ансамбля «Келу» Анна Платонова на выставке-форуме «Россия» 30 ноября официально заключат брак по традициям мордовского народного свадебного обряда.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на сцене состоится настоящее бракосочетание с внедрением в него традиционных народных свадебных обрядов и обычаев, что принесет неповторимые впечатления как молодоженам, так и гостям форума.



Под мордовские песни пройдут обрядовые действа в доме невесты, которую оденут в традиционный свадебный костюм - панар, пулай, сюлгамо, панго. А в доме жениха украсят приготовленный свадебный хлеб - «курник». Церемония продолжится обрядом сватовства, официальной частью и завершится свадебным поездом.



Отмечается, что свадьбу сыграют в сопровождении творческих коллективов Республики Мордовия - артистов Мордовского государственного национального драматического театра, Старотеризморгского народного хора, Этнографической фольклорной группы «Мерема», Фольклорного ансамбля «Торама».