В Мордовии женщина ударом ножа оборвала пьянку сожителя с дружками

47-летняя жительница поселка Комсомольский Чамзинского района выслушала приговор суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает МВД по РМ, 21 мая этого года в полицию поступило сообщение из больницы, куда с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости был госпитализирован 44-летний мужчина. Оперативники выяснили, что ранение ему нанесла сожительница, недовольная поведением кавалера. Женщине не понравилось, что он отказался завершить затянувшееся застолье с приятелями. Она взяла нож и ударила клинком в живот милого друга.

Совершив кровопролитие, решительная особа вернулась к себе, вымыла орудие преступления, приняла таблетку снотворного и уснула. Скорую помощь вызвали соседи раненного мужчины.

Вину в содеянном обвиняемая признала полностью. По приговору ей отмерили 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.