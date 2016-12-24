Двухэтапная мошенническая комбинация позволила аферистам выманить деньги у доцента саранского ВУЗа

Репортер

По информации МВД по РМ, несколько дней назад 34-летняя доцент университета получила в мессенджере сообщение о проводимой сотрудниками правоохранительных органов проверке на предмет выявления мошенничества в отношении сотрудников учебного заведения.

Вскоре на связь преподавателем вышел и мнимый «оперативник» и предупредил, что в ходе этой проверки обнаружена попытка злоумышленников завладеть ее деньгами, хранящимися на банковском счете. Мужчина посоветовал немедленно обналичить сбережения и перевести их на безопасный счет, номер которого он продиктовал.

Следуя указаниям «офицера», доцент через банкомат перевела на сторонние реквизиты 524 тысячи рублей. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, когда все тот же липовый правоохранитель стал подбивать ее на оформление кредита с последующим переводом денег на «безопасный счет».

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