В Мордовии бойцы спецназа Росгвардии отработали навыки управления беспилотниками

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В Управлении Росгвардии по Республике Мордовия завершился учебный сбор с личным составом нештатных операторов беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.
Как отмечают в силовом ведомстве, бойцы спецназа закрепили полученные ранее теоретические и практические знания пилотирования квадрокоптеров. Полученные навыки пригодятся бойцам для выполнения служебно-боевых задач.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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