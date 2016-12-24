В Мордовии бойцы спецназа Росгвардии отработали навыки управления беспилотниками

Репортер

В Управлении Росгвардии по Республике Мордовия завершился учебный сбор с личным составом нештатных операторов беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

Как отмечают в силовом ведомстве, бойцы спецназа закрепили полученные ранее теоретические и практические знания пилотирования квадрокоптеров. Полученные навыки пригодятся бойцам для выполнения служебно-боевых задач.

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