Музей Победы приглашает всех желающих на виртуальные экскурсии в «Ночь искусств»

4 ноября Музей Победы приглашает жителей Мордовии на онлайн-программу в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». В этот день пройдут виртуальные выставки и кинопоказ, посвященные акции этого года – «Россия объединяет». Присоединиться к программе можно на сайте Музея Победы.

«Зрители онлайн-экскурсий увидят произведения искусства XX и XXI веков. Живописные полотна, графические работы, уникальные витражи отражают идею культурного единства в прошлом и настоящем. Гости виртуальных мероприятий увидят так же и экспонаты музеев-партнеров в рамках проекта «Территория Победы».

Онлайн-экскурсия по художественной выставке «Мы от рода русского» рассказывает об одиннадцати веках истории нашего Отечества – языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании, победе страны в Великой Отечественной войне. Посетителям музея представят монументальные полотна в историческом жанре, написанные художником академической школы Григорием Гукасовым. В работах живописца пересекаются самые разные темы: войны и мира, семьи и детства, веры и истории, из которых складывается многогранный и сложный образ Отечества.

Затем Музей Победы приглашает в фондовое хранилище. Историк музея покажет уникальную коллекцию работ фронтовой художницы Софьи Урановой и расскажет историю их создания. В годы Великой Отечественной войны, будучи писарем артдивизиона, она также делала зарисовки. Ознакомившись с графическими работами, зрители узнают, как работал штаб воинского подразделения, каким был быт мирных граждан, как выглядели населенные пункты, захваченные врагом.

Интернет-пользователей познакомят в музее-заповеднике «Бородинское поле» с живописной работой «Первый день мира. Берлин, 1945» художника-фронтовика Виктора Нечаева, прошедшего всю войну. Сотрудники Краеведческого музея города Великие Луки подготовили театрализованный рассказ о витраже «Берегите жизнь на Земле» заслуженного художника РСФСР Бориса Тальберга, украшающем стену учреждения. В видеопрограмме Алтайского государственного краеведческого музея знакомят с рукописным альбомом, где собраны песни и стихи, а также графические зарисовки Зиновия Гычева, который он вел в Барнауле в 1941-1943 годах до призыва на фронт.

Завершит программу кинопоказ в онлайн-кинотеатре Музея Победы. Зрители увидят фильм «Веселые ребята» - первую музыкальную кинокомедию, снятую в 1934 году в СССР. Лента о веселых приключениях талантливого пастуха-музыканта Кости, ставшего дирижером джазового оркестра, и домработницы Анюты, ставшей певицей.