Денис Мезякаев из Саранска прошел в суперфинал конкурса «Лидеры России»

В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. Все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года.

Всего из Приволжья на участие в пятом сезоне было подано более 24 тысяч заявок, 399 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 46 конкурсантов из 11 регионов ПФО: Нижегородской области (11 человек), Самарской области (10), Пермского края (5), Республики Башкортостан (5), Республики Татарстан (5), Оренбургской области (2), Удмуртской Республики (2), Ульяновской области (2), Чувашской Республики (2), Кировской области (1) и Республики Мордовии (1).

«В суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» Приволжский федеральный округ будут представлять 46 руководителей, в том числе 14 женщин. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Среди победителей есть управленцы, которые участвовали во всех пяти сезонах конкурса и поступательно шли к цели, а есть дебютанты, стремительно добившиеся успеха. У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно – стремление работать для людей и нашей страны. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Победители окружного финала в ПФО работают в сферах промышленности, образования, науки, банковской деятельности, атомной энергетики, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, торговли, строительства и архитектуры, государственной и муниципальной службы, транспорта и дорожного хозяйства, рекламы и маркетинга, электроэнергетики, предпринимательства.

Самый молодой победитель окружного финала – 27-летний научный сотрудник Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Сергей Демьянов (Нижегородская область). А один из самых опытных победителей – 53-летний Дмитрий Бодряков из Самарской области.

За время трехдневного окружного финала управленцы провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли собеседования с крупными работодателями – партнерами проекта, и выдержали конкурсные испытания. В пятом сезоне эксперты оценивают, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. По итогам работы все участники получают персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.