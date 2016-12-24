В Мордовии при столкновении рейсового автобуса с легковушкой погибли два человека

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 27 октября около 17 часов 30 минут на 10 км автодороги Саранск - Ромоданово - Ичалки водитель автомашины ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал встречную на полосу движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.