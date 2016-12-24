В Ельниковском районе бывший директор лицея осужден за мошенничество и служебный подлог

По информации Следственного комитета по РМ, суд вынес приговор бывшему 62-летнему директору образовательного учреждения в Ельниковском районе. Мужчина был признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

Следствие выяснило, что в 2018 году директор фиктивно трудоустроил в лицей своего знакомого на должность механика. При этом, механик никаких обязанностей в учреждении не выполнял, а постоянно трудился в другом месте.

На основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, с 2018 по 2023 год фиктивному работнику необоснованно была начислена заработная плата в общей сумме более 650 тысяч рублей. Полученные деньги липовый механик регулярно передавал директору лицея, который тратил их по своему усмотрению.

Администрации Ельниковского района был нанесен крупный финансовый ущерб, за который теперь уже бывший директор лицея получил в суде 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в доход государства.