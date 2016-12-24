В Мордовии ожидается ледяной дождь и гололедица

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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
МЧС по РМ распространило оперативное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября 2023 года местами на территории Мордовии в ночные и утренние часы прогнозируется ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах - снежный накат и гололедица.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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