В Мордовии ожидается ледяной дождь и гололедица

МЧС по РМ распространило оперативное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября 2023 года местами на территории Мордовии в ночные и утренние часы прогнозируется ледяной дождь, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах - снежный накат и гололедица.