Сварщик из Рузаевки остался без миллиона рублей при интернет-инвестировании

Репортер

Сотрудники органов внутренних дел в Мордовии продолжают регистрировать случаи мошенничества, совершенные в отношении жителей региона. По информации МВД по РМ, только за 26 октября с заявлениями в полицию обратилось несколько граждан.

37-летний сварщик одного из предприятий Рузаевки рассказал сотрудникам полиции, что  два месяца назад нашел в интернете информацию о возможности получения процентов от инвестирования средств в деятельность крупного акционерного общества.

Сначала мужчина вложил в проект небольшую сумму, получил доход и внес уже гораздо больше денег. После того, как очередное зачисление процентов на счет не произошло, а вывод денежных средств оказался невозможен, рабочий обратился за помощью в полицию. Его ущерб составил 995 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

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