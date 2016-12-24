Москва готова принять Международную выставку-форум «Россия»

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале: «Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны».
С 4 ноября этого года и по 12 апреля следующего российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят на выставке результаты своей работы. Мероприятие примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.
Для мультимедийных экспозиций и эффектной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии: установлены 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии общей протяженностью 21 километр.
Для удобства гостей будет курсировать дополнительный транспорт, установлены 30 новых остановочных павильонов.
Напомним, на выставке будет и стенд Мордовии. Центральным образом станет мифологическое «Великое дерево». Оно отражает судьбы людей, живущих в республике, и символизирует устремлённость региона к постоянному развитию. При разработке презентации большое внимание было решено уделить знаменитым жителям.
«Те, кто сейчас создают величие нашего края, и наши известные земляки – Фёдор Ушаков, патриарх Никон, Степан Эрьзя, Федот Сычков, Михаил Девятаев. Концепция экспозиции Мордовии будет выстроена именно в контексте этих славных имен уроженцев республики», – рассказал Глава Мордовии Артём Здунов.
Также особое внимание уделят культурным достижениям республики. На четырех площадках ВДНХ пройдут гала-концерты ведущих творческих коллективов, мастер-классы по художественно-народным промыслам, спектакли и художественные выставки.
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