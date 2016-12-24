В Саранске несколько водителей оштрафовали за нарушения при парковке авто

По информации Госавтоинспекции республики, дорожным полицейским стали поступать сообщения от граждан, что на улицах Серова и Республиканская в Саранске водители транспортных средств часто нарушают ПДД РФ при парковке авто.

В ходе отработки данных улиц инспекторы ДПС выявили нарушения правил стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других автомобилей. В отношении двух владельцев автомашин «Тойота Королла» были составлены соответствующие протоколы. За это нарушение полагается штраф в размере двух тысяч рублей. Третья, припаркованная в нарушение правил автомашина «Мицубиси Лансер», была эвакуирована на специализированную стоянку.

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф Плюс» также был оштрафован по ч.4 ст.12.19 КоАП РФ. Он поставил машину в 1,6 метра от сплошной линии разметки на дороге с двухсторонним движением. По ПДД - здесь от машины до линии разметки должно быть не менее 3 метров.

Как отмечается, личный состав отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД, заступающий для несения службы, ориентирован на пресечение нарушений Правил дорожного движения по ул. Республиканская и ул. Серова.