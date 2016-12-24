В больнице Зубово-Полянского района судебные приставы опечатали перевязочную и хирургический кабинет

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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
По информации УФССП по РМ, судебные приставы Зубово-Полянского района исполнили решение суда о приостановлении деятельности перевязочной и хирургического кабинета в районной больнице сроком на 25 суток.
Причиной приостановки деятельности стало нарушение районной больницей требований СанПиН. В хирургическом кабинете и перевязочной имеется трещина в отделке потолков и стен. В первом случае она проходит прямо над столом врача, во втором — над перевязочным столом. Данный факт нарушает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений.
При поступлении исполнительного документа в службу судебных приставов сотрудники ведомства незамедлительно выехали по месту нахождения больницы и опечатали кабинеты. На протяжении всего срока приставы будут проверять надлежащее исполнение судебного акта.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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