В больнице Зубово-Полянского района судебные приставы опечатали перевязочную и хирургический кабинет

По информации УФССП по РМ, судебные приставы Зубово-Полянского района исполнили решение суда о приостановлении деятельности перевязочной и хирургического кабинета в районной больнице сроком на 25 суток.

Причиной приостановки деятельности стало нарушение районной больницей требований СанПиН. В хирургическом кабинете и перевязочной имеется трещина в отделке потолков и стен. В первом случае она проходит прямо над столом врача, во втором — над перевязочным столом. Данный факт нарушает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений.

При поступлении исполнительного документа в службу судебных приставов сотрудники ведомства незамедлительно выехали по месту нахождения больницы и опечатали кабинеты. На протяжении всего срока приставы будут проверять надлежащее исполнение судебного акта.