В Саранске для самозанятых провели мастер-класс по макияжу

Путешествие в индустрию прекрасного организовали Минэкономики РМ и Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В мастер-классе приняли участие 15 самозанятых, а ментором выступила один из ведущих мейкаперов Саранска Кристина Гофман.



По информации Минэкономики РМ, визажист продемонстрировала техники создания вечернего и дневного макияжа. Хайлайтер, кремовая коррекция, грейдж, патчи и стейн - это только часть полезных терминов, с которыми самозанятых познакомила бьюти-мастер. На встрече девушки детально изучали азы нанесения макияжа, «мокрую» и «сухую» технику. При этом, визажист демонстрировала технику на модели, а затем предоставила возможность самозанятым самостоятельно попробовать нанести макияж.



Как отметила Кристина Гофман, из-за большого количества участников было решено разделить мастер-класс на три дня, чтобы подробнее рассказать о макияже каждому.



«Узнав о возможности провести мастер-класс для самозанятых, я сразу подала заявку в Центр «Мой бизнес». Это прекрасная возможность поделиться опытом, найти новых клиентов и заявить о себе. Индустрия красоты – это огромное поле для творчества, работы и заработка», - рассказала бьюти-мастер.



«За последние 2 года, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», мы провели 6 мастер-классов по кондитерскому делу, визажу, мобильной фотографии и флористике. Подобные мероприятия у самозанятых очень востребованы, - отметила директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. - Мы продолжим поддерживать предпринимателей и в следующем году».