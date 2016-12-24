Координационный совет при Правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования одобрил общий объем бюджетных мест, который будет распределен российским вузам на 2024 год. На основании этого решения до 1 ноября Минобрнауки России выпустит соответствующий приказ.

«Согласно поручениям Президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 тыс. 967 Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 тыс. 281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета – приоритетной задачи, поставленной Президентом», рассказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

С 1 ноября 2023 года начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними.

«Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», – подчеркнул Валерий Фальков.

В этом году была проделана большая работа по совершенствованию механизмов формирования общего объема бюджетных мест (утверждена методика определения и установления цифр приема на обучение, уточнены центры ответственности по ряду укрупненных групп специальностей и направлений подготовки). При планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.