Москвич получил в Мордовии срок за изготовление наркоты на съемной квартире

44-летний уроженец российской столицы выслушал в Мордовии приговор суда за незаконное изготовление и хранение наркотических средств. Его домашнюю нарколабораторию накрыли сотрудники УФСБ по РМ совместно с оперативниками региональных МВД и ФСИН.

В ходе следствия было установлено, что 44-летний житель Москвы, отбывая наказание в виде принудительных работ в исправительном учреждении на территории Мордовии, в июле этого года организовал производство запрещенных к свободному обороту наркотических веществ.

Лабораторию мужчина оборудовал в арендованной квартире в поселке Явас, где оперативниками были обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон массой 14,9 грамма, а также прекурсоры и оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков.

В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

В ходе следствия москвич вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.