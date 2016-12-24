«Работа» по повышению рейтинга отелей оставила жительницу Саранска без 600 тысяч рублей

35-летняя женщина из столицы Мордовии стала очередной жертвой мошеннической схемы с положительными отзывами на товары и услуги в интернете. Как сообщает МВД по РМ, в полиции потерпевшая сообщила о хищении у нее 613 тысяч рублей.

Сценарий обмана был знаком - человеку поступает по мессенджеру предложение подработать на лайках и положительных отзывах в интернете, а потом под предлогом увеличения доходов заставляют его вкладывать свои деньги.

Жительница Саранска должна была работать над повышением рейтинга отелей. После нескольких простейших заданий ей потребовалось забронировать 30 отелей уже за свои личные деньги и получить в дальнейшем их назад уже с прибавкой. При этом, средства переводились на указанную финансовым менеджером банковскую карту.

С небольшой суммой операция действительно прошла гладко. Затем дама отправила 13 тысяч рублей, но этого на бронь 30 отелей не хватило. Тогда она перевела еще 31 тысячу. Но и после этого денежные средства ей не вернулись.

Мошенники под различными предлогами раскручивали работницу, чтобы она и дальше вносила и вносила деньги за бронирование. У женщины уже кончились собственные средства, тогда она заняла их у знакомых. В финале этого надувательства ей поступило уведомление, что она наконец-то выполнила задание, за которое должна была получить 1 миллион 200 тысяч рублей. Женщина попыталась вывести указанную сумму, но не смогла.

После нескольких неудачных попыток менеджер сообщила жительнице Саранска, что для вывода денег требуется заплатить еще средства. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 613 тысяч рублей.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.