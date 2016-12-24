Олег Машковцев поприветствовал участников XIII Слета студенческих отрядов ПФО «Путешествие в сердце Пармы»

С 26 по 29 октября, в год 300-летия Перми, столица Пермского края торжественно принимает XIII Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В этом году мероприятие собрало более 700 участников из 14 регионов ПФО.

Слет студотрядов – это комплекс мероприятий, подводящий итоги работы округа в течение года. Ежегодно активисты Российских студенческих отрядов (РСО) являются участниками и организаторами трудовых проектов, добровольческих акций и образовательных событий межрегионального, окружного и всероссийского уровней.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам Слета обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Студенческие отряды – одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями, студотряды – это большая добрая семья, куда всегда хочется возвращаться, а также с теплотой вспоминать проведенное там время.

Движение всегда подставляет плечо государству, благодаря студенческим отрядам решаются серьезные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, вы сможете найти свое призвание и реализоваться в профессии».

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в год 300-летия Перми для региона большая честь впервые принимать XIII Слет студенческих отрядов ПФО.

«В Пермском крае действует 157 отрядов, а в Приволжском федеральном округе их более тысячи. Вы активно включаетесь в общественную жизнь своих регионов, участвуете и сами организовываете трудовые и образовательные проекты, добровольческие акции межрегионального и всероссийского уровней. Благодарю вас, что словом и делом доказываете: студенческие отряды – это больше, чем работа. Уверен, Слет придаст дополнительный импульс развитию студенческих отрядов в Прикамье. Желаю вам продуктивной работы и новых знакомств!», – сказал Дмитрий Махонин.

В мероприятии приняли участие почетные гости, ветераны трудового движения и бойцы студенческих отрядов регионов округа. Торжественное открытие Слета сопровождалось выступлениями творческих коллективов и парадом флагов регионов ПФО.

В этот же день под руководством заместителя полпреда Олега Машковцева состоялось совещание по развитию деятельности студенческих отрядов Приволжского федерального округа с участием руководителей реготделений РСО, в ходе которого подведены итоги работы за год и намечены планы на 2024 год, а также презентован проект Пермского реготделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» «Будь в ТОПе» и проанализирован опыт организации студенческих медицинских трудовых проектов на примере МСМО «Сердце Пармы».

В ходе совещания отмечено, что движение российских студенческих отрядов сегодня одно из самых массовых в нашей стране, насчитывает более 200 тысяч участников в 81 регионе РФ. В ПФО реготделения российских студотрядов функционируют во всех 14 субъектах Федерации округа.

«Российские студенческие отряды – важный партнер в создании качественной системы профориентации и вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам трудового воспитания, в этом направлении приняты серьезные меры, с этого учебного года Указом Президента оно введено в школах. Трудовое воспитание, безусловно, продолжается, как в профессиональных образовательных организациях, так и в высших учебных заведениях. Все вы являетесь частью одного из самых значимых для государства процесса», – сказал на совещании заместитель полномочного представителя Олег Машковцев.

В рамках Слета участники погрузятся в историю, культуру Перми и познакомятся с ее потенциалом для самореализации молодежи. Гостей ждут площадки, направленные на профессиональное развитие, конкурсы профессионального мастерства, творческие и спортивные события, обмен практиками и стратегические сессии. Впервые в рамках Слета пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты».