Школьников Мордовии приглашают на экскурсии в рамках «Недели школьного туризма»

Во время каникул с 28 октября по 5 ноября для школьников республики организована «Неделя школьного туризма» с целью знакомства с родным краем через путешествия.



Ребята из Саранска и районов Мордовии смогут провести время с пользой, посетить экскурсии в городах и селах, а также на туристических и промышленным объектах.



Для школьников и семей с детьми подготовлены как платные, так и бесплатные экскурсии.



Познакомиться с афишей «Недели школьного туризма» и выбрать мероприятие по своему интересу можно перейдя по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/kC6x15DUT4E-4A



Необходима предварительная запись. Стоимость экскурсий уточняется при записи.