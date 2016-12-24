Школьников Мордовии приглашают на экскурсии в рамках «Недели школьного туризма»

Социум

Во время каникул с 28 октября по 5 ноября для школьников республики организована «Неделя школьного туризма» с целью знакомства с родным краем через путешествия.

Ребята из Саранска и районов Мордовии смогут провести время с пользой, посетить экскурсии в городах и селах, а также на туристических и промышленным объектах.

Для школьников и семей с детьми подготовлены как платные, так и бесплатные экскурсии.

Познакомиться с афишей «Недели школьного туризма» и выбрать мероприятие по своему интересу можно перейдя по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/kC6x15DUT4E-4A

Необходима предварительная запись. Стоимость экскурсий уточняется при записи.

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