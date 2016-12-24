МЧС по РМ предупреждает о риске возникновения гололеда

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября 2023 года в вечерние часы местами на территории Республики Мордовия ожидается гололед.
В свою очередь Госавтоинспекция республики в связи с изменением погодных условий рекомендует всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.
Также следует избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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