МЧС по РМ предупреждает о риске возникновения гололеда

Репортер

Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября 2023 года в вечерние часы местами на территории Республики Мордовия ожидается гололед.

В свою очередь Госавтоинспекция республики в связи с изменением погодных условий рекомендует всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

Также следует избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

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