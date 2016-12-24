В Саранске на «Территории Коммуникаций» молодежь научат методам результативного ведения переговоров

16 - 18 ноября в столице Мордовии на базе Точки кипения МГУ им. Н.П. Огарева пройдет региональный этап образовательной программы «Территория Коммуникаций». Мероприятие направлено на развитие эффективных навыков этичного и результативного ведения переговоров в молодежной среде.

Еще одна идея проекта - повысить коммуникативные навыки у молодежи. На мероприятии участников познакомят с основными принципами делового этикета, особенностями проведения переговоров. Также на обучении расскажут, как успешно управлять конфликтом в организации и разрешать его.

Проект включает в себя трехдневный образовательный интенсив и управленческие поединки для закрепления полученных знаний на практике. По итогам соревнований 6 сильнейших финалистов региональных этапов примут участие в выездном этапе программы и межрегиональном командном турнире по управленческой борьбе.

Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет.

Регистрация проходит на официальном сайте образовательной площадки «Территория коммуникаций». Основную информацию о работе площадок, расписание и результаты работы потоков можно узнать по ссылке - https://vk.com/talkarea.

Организатором программы выступает АНО ПМИ «Вектор Полета» при организационной поддержке МГУ им. Н.П. Огарева, а также при поддержке Фонда президентских грантов и Росмолодежь.Гранты.