Молодые люди из Свердловской области устраивали наркотические рейды в Мордовию

В саранском суде в настоящее время рассматривается уголовное дело троих жителей Свердловской области (22-летнего парня, а также двух девушек - 18-и лет и 21-го года) по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По информации МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в марте этого года задержали в Саранске парочку наркокурьеров. Молодой человек вместе с подругой успели сделать в столице Мордовии закладки с мефедроном. Еще одна девушка из этого криминального трио, которой на тот момент не исполнилось 18-и лет, была задержана по месту своего жительства в Свердловской области.

В ходе следствия было установлено, что в начале 2023 года новоявленные наркодилеры забрали из тайника в Московской области более 360 граммов мефедрона. Организаторы преступного бизнеса в мессенджере давали указание, в каком регионе нужно организовать сбыт запрещенных веществ.

С помощью сервиса поиска попутчиков жители Свердловской области по очереди несколько раз приезжали в Мордовию, на съемной квартире фасовали наркоту для продажи и оборудовали закладки. Всего следствием им предъявлено обвинение по 9 эпизодам противоправной деятельности.