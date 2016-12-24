В Ромодановском музее открыли экспозицию, посвященную памяти участников спецоперации

В Ромодановском районном историко-краеведческом музее открылась экспозиция «СВО и герои». На ней представлены фотографии и личные вещи погибших участников спецоперации. В открытии памятной выставки приняли участие сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества».



Мама героя гвардии майора Юрия Архипова передала в музей военную форму и личные вещи сына. Анна Семеновна сказала, что сделала это ради патриотического воспитания будущих поколений: «Молодежь должна знать подвиги героев, помнить защитников страны».



Юрий Архипов родился 4 июня 1985 года в поселке Ромоданово. После школы поступил в Казанское высшее военно-командное училище, которое окончил с красным дипломом. Боевой путь начал на Северном Кавказе, принимал участие во второй Чеченской кампании и в Грузино-Осетинском конфликте.

С первого дня спецоперации офицер находился на передовой. В марте 2022-го получил тяжелое ранение в руку, но не покинул место боевых действий, наложил жгут и продолжил воевать. Только после освобождения населенного пункта гвардии майора доставили в госпиталь, где сделали операцию. С металлическим стержнем в залеченной руке он вернулся на фронт. Занимал должность заместителя командира батальона, имел позывной «Мордвин». Жизнь офицера оборвал февральский минометный обстрел у села Новопокровка Запорожской области.

В родной школе Юрия Архипова была открыта «Парта героя». Гвардии майор награжден медалями «За боевые заслуги» и за службу на Кавказе, орденами «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами» и орденом Мужества посмертно. Семья героя находится на персональном сопровождении сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.