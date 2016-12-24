Афериста из мордовской колонии будут судить за мошенническую операцию на полмиллиона рублей

Суд в Мордовии рассмотрит уголовное дело 57-летнего осужденного исправительной колонии № 1, пытавшегося провернуть мошенническую операцию с весомым доходом. На махинация заключенного летом этого года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками УФСИН по РМ.

Следствие выяснило, что предприимчивый сиделец предложил одному из товарищей на зоне за 515 тысяч рублей решить вопрос по условно-досрочному освобождению. На определенный счет он попросил перечислить 15 тысяч рублей в качестве аванса, а остаток суммы передать наличными. Деньги, якобы, предназначались для сотрудника силовых органов, который как раз и окажет содействие в УДО.

28 июля в п. Сосновка Зубово-Полянского района сын махинатора был задержан с поличным при получении 100 тысяч рублей от супруги потерпевшего. Остаток суммы в размере 400 тысяч рублей планировалось получить в этот же день.

В ходе проведения дальнейших мероприятий было установлено, что заключенный колонии не имел знакомых среди должностных лиц, а полученными денежными средствами планировал распорядиться в личных целях. При этом, он отбывает срок также за мошеннические деяния.

В настоящее время материалы уголовного дела из следственного отдела ОМВД России по Зубово-Полянскому району направлены в суд для рассмотрения по существу.