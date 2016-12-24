Андрей Первойкин назначен на должность заместителя Министра цифрового развития республики

Репортер

Распоряжением Главы Республики Мордовия от 24 октября Андрей Первойкин назначен на должность заместителя министра цифрового развития Республики Мордовия.

Андрей Васильевич Первойкин родился в 1985 году в г. Саранске.

В 2007 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Инженер», в 2011 году – по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в ГУ «Госинформ».

Сс 2010 года работал в Министерстве науки, информатизации и новых технологий РМ (сейчас – Министерство цифрового развития РМ), занимал должности консультанта, заместителя начальника отдела, начальника отдела.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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