Распоряжением Главы Республики Мордовия от 24 октября Андрей Первойкин назначен на должность заместителя министра цифрового развития Республики Мордовия.



Андрей Васильевич Первойкин родился в 1985 году в г. Саранске.

В 2007 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Инженер», в 2011 году – по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в ГУ «Госинформ».

Сс 2010 года работал в Министерстве науки, информатизации и новых технологий РМ (сейчас – Министерство цифрового развития РМ), занимал должности консультанта, заместителя начальника отдела, начальника отдела.

Женат, воспитывает двоих сыновей.