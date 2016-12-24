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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Распоряжением Главы Республики Мордовия от 24 октября Андрей Первойкин назначен на должность заместителя министра цифрового развития Республики Мордовия.
Андрей Васильевич Первойкин родился в 1985 году в г. Саранске.
В 2007 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Инженер», в 2011 году – по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2007 году в ГУ «Госинформ».
Сс 2010 года работал в Министерстве науки, информатизации и новых технологий РМ (сейчас – Министерство цифрового развития РМ), занимал должности консультанта, заместителя начальника отдела, начальника отдела.
Женат, воспитывает двоих сыновей.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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