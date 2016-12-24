В Лямбирском районе обновляется спортивно-техническое оборудование

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
В Лямбирском районе за последние 5 лет в рамках национального проекта «Демография» обновлена спортивная инфраструктура.
Так, в селах Большая Елховка и Лямбирь установлены хоккейные коробки.
В 2023 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в Лямбире установлено спортивно-техническое оборудование на малой спортивной площадке для проведения тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Отметим, что совершенствование спортивной базы позволяет достичь хороших результатов. Например, в прошлом году по итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Лямбирская ДЮСШ заняла 1 место.
Команды юношей и девочек школ Лямбирского района ежегодно становятся победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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