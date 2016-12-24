В Ичалковском районе Мордовии зафиксирован новый очаг бешенства из-за зараженной лисицы

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РМ и Пензенской области сообщило об обострении эпизоотической ситуации по бешенству животных на территории Мордовии.

На основании лабораторного исследования был получен положительный результат на бешенство лисицы, доставленной с территории личного подсобного хозяйства жителя п. Октябрьский Ичалковского района.

Указом Главы Республики Мордовия установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на территории данного населенного пункта.

Как отмечается, в этом году на территории республики было зарегистрировано 9 неблагополучных пунктов по бешенству животных - в Инсарском (1), Ичалковском (5), Старошайговском (1) , Темниковском (1) и Лямбирском (1) районах.