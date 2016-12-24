В Ичалковском районе Мордовии зафиксирован новый очаг бешенства из-за зараженной лисицы

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РМ и Пензенской области сообщило об обострении эпизоотической ситуации по бешенству животных на территории Мордовии.
На основании лабораторного исследования был получен положительный результат на бешенство лисицы, доставленной с территории личного подсобного хозяйства жителя п. Октябрьский Ичалковского района.
Указом Главы Республики Мордовия установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на территории данного населенного пункта.
Как отмечается, в этом году на территории республики было зарегистрировано 9 неблагополучных пунктов по бешенству животных - в Инсарском (1), Ичалковском (5), Старошайговском (1) , Темниковском (1) и Лямбирском (1) районах.
Поделиться в соц. сетях:
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси