В МГУ им. Н.П. Огарева запущена программа обучения операторов беспилотных авиационных систем

В Мордовии 15 человек пройдут обучение и получат профессиональные свидетельства «Специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее».

Новая программа обучения реализуется в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости». Это новая совместная методическая разработка института корпоративного обучения и непрерывного образования, а также преподавателей института электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева.

Объем программы — 72 академических часа. Обучение проходит на безвозмездной основе для участников нацпроекта «Демография». Слушатели будут обучаться очно с использованием дистанционных технологий. Они смогут не только познакомиться с конструктивными особенностями, порядком и регламентом эксплуатации, но и применить полученные знания на практике в рамках занятий с опытными инструкторами. Планируется, что практика пройдет не только на симуляторах в лаборатории, но и на реальных БПЛА на полигоне.

По мнению одного из преподавателей и авторов программы, доцента кафедры информационных технологий и систем связи Леонида Королева, подготовка специалистов по управлению беспилотными воздушными системами важна не только для республики, но и для страны в целом в связи с активным применением БПЛА в аграрном, рекламном, промышленном и других секторах экономики.

«Помимо общей нормативно-технической информации БПЛА и их устройства, слушатели на обучении познакомятся с ключевыми принципами воздушной навигации и авиационной метеорологии. На практике они смогут отработать порядок выполнения летного задания и изучить метеорологическую, орнитологическую и авиационную обстановку в районе выполнения полетов. Также мы познакомим их с принципами работы в специализированных цифровых платформах полетно-информационного обслуживания», — прокомментировал Леонид Королев.

Из 15 человек, зачисленных на обучение, трое — члены одной семьи: участник СВО и его родители. Идея подготовки операторов БПЛА заинтересовала семью настолько, что они готовы приезжать на обучение из района республики несколько раз в неделю.