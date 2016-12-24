В Саранске сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя иномарки, сбившего женщину на пешеходном переходе

24 октября в 06 часов 30 минут на улице Васенко в Саранске 18-летний водитель автомашины «Шевроле Ланос» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшая была с тяжелыми травмами госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, однако в результате розыскных мероприятий был установлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень причинения вреда здоровью потерпевшей, будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что оставление места ДТП влечет за собой лишение водительского удостоверения сроком от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток. Если потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть, то это является признаком, отягчающим вину. Таким образом, водитель будет нести более суровое наказание, чем если он бы остался на месте происшествия. Согласно ч. 2 статьи 264 УК РФ нарушителю грозит ограничение свободы сроком от трех до семи лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с запретом занимать определенную должность.