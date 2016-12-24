25 октября в Саранске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 25 октября в Саранске в целях профилактики ДТП, укрепления транспортной дисциплины водителей и пешеходов, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

В ГИБДД напоминают, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Следует быть особенно внимательным, если поблизости имеются образовательные учреждения и рядом с проезжей частью могут находиться дети.

В свою очередь, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Кроме того, пешеходы должны предпринимать меры предосторожности: переходить дорогу только убедившись, что водители их видят и пропускают.