Артём Здунов выступил на семинаре Агентства стратегических инициатив

23-24 октября Агентство стратегических инициатив проводит семинар-тренинг для заместителей руководителей из 63 регионов, отвечающих за социальную политику. Участникам образовательного мероприятия рассказали о национальной социальной инициативе, институте региональных сервисных уполномоченных и показали возможности сервис-дизайна для решения задач в социальной сфере: как улучшать услуги и сервисы, как обеспечивать межведомственное взаимодействие, какие институты и инфраструктура помогут решить насущные задачи на региональном уровне.

Было подчеркнуто: перед системой государственного управления сейчас стоит глобальная задача – внедрение новой культуры предоставления услуг и подхода к решению проблемных ситуаций.

Еще в 2020 году Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил реализовать в стране систему непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, которая будет основана на принципах клиентоцентричности.

В рамках Национальной социальной инициативы совместно с Агентством стратегических инициатив в Мордовии стартовало внедрение регионального социального стандарта и института сервисных уполномоченных.

Это дает дополнительный толчок к внедрению клиентоцентричных подходов по всем социально значимым направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Социальная защита», «Рынок труда и поддержка занятости».

Глава Мордовии выступил на семинаре в качестве одного из экспертов, рассказав об опыте республики. На сегодняшний день в Мордовии разработано несколько решений, которые являются уникальными и дополняют федеральную повестку.

Так, в рамках жизненной ситуации «Потеря и поиск работы» развивается проект «Трудоустройство бывших заключенных», в рамках жизненной ситуации «Реабилитация» сделан акцент на участников специальной военной операции, которые проживают в сельской местности.

«Проводим «День участника СВО», где на одной площадке собираем врачей, психологов, социального координатора Фонда «Защитники Отечества», карьерного консультанта, юристов. Мы провели уже два таких мероприятия и получили только положительный отклик, - подчеркнул Артём Здунов. - Это основной принцип клиентоориентированности: находиться там, где находится наш клиент».

В рамках жизненной ситуации «Принятие решения о рождении ребенка» разработан проект «Тонкая материя». Воспитательно-игровой модуль в программе дошкольного образования, регламент бережного общения детских гинекологов, организация пространства для подростков в торговом центре - эти и другие решения направлены на улучшение показателей в демографической сфере.