В Саранске мужчина избил до смерти навязчивого собутыльника

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

По данным следствия, в ночь на 21 октября в Саранске в гостях у подозреваемого находился 39-летний знакомый. После распития спиртного хозяин стал выпроваживать гостя из квартиры домой, но тот уходить отказывался.

В результате вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант дела избил руками и ногами навязчивого собутыльника. После этого хозяин жилища улегся спать, а когда через несколько часов проснулся - потерпевший признаков жизни уже не подавал. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сам виновник расправы.

Судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.  

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