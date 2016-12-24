Ученики трех школ столицы Мордовии станут ближе к МГУ им. Н.П. Огарева

23 октября между Мордовским госуниверситетом и тремя образовательными организациями - Саранской школой №9, Лицеем №7 и Луховским лицеем было подписано соглашение о сотрудничестве.

Оно будет направлено на реализацию комплекса задач:

1. формирование групп по подготовке учащихся старших классов к сдаче ЕГЭ по общеобразовательным предметам и участию в олимпиадах и конкурсах

2. разработку и проведение профориентационных мероприятий, нацеленных на профессиональное самоопределение учащихся

3. создание системы профессионального отбора и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи по инженерно-техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям

4. привлечение педагогического состава и учащихся образовательных организаций к проведению исследований

5. обмен эффективными практиками в области образовательной деятельности

6. проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов)

7. предоставление учащимся образовательных организаций возможности посещения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, проводимых университетом.

«В рамках данного сотрудничества школьники станут ближе к университету: познакомятся как с нашими научными исследованиями и разработками, так и со внеучебной деятельностью, будут готовиться к олимпиадам и конкурсам различных уровней вместе с преподавателями. Все это позволит им более верно определить траекторию дальнейшего обучения, понять, чем именно они хотят заниматься в высшей школе, а нам — за каких абитуриентов мы будем бороться! Уверен, что это сотрудничество станет плодотворным и полезным для каждой из сторон», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.