«Газпром нефть» готова обеспечить высокотехнологичными маслами предприятия Мордовии

«Газпром нефть» и Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит расширить поставки в республику автомобильных и индустриальных масел российского производства и обеспечить отечественными смазочными материалами сельхозпредприятия, промышленный сектор, транспорт и энергетику. Документ подписали Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.



Ассортимент смазочных материалов «Газпром нефти» включает свыше 1 тысячи видов эффективной продукции для всего спектра автомобильной техники и индустриального оборудования. Разработка новых типов масел, в том числе по индивидуальным рецептурам, осуществляется в собственном Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти». Оператором проекта выступит специализированное предприятие «Газпромнефть – смазочные материалы».



«Газпром нефть» также предоставит предприятиям республики уникальный в российской промышленности цифровой сервис предиктивной диагностики G-Lab на базе технологии искусственного интеллекта. Разработка компании по анализу состояния работающего масла дает рекомендации о необходимости сервисного обслуживания оборудования и механизмов. Таким образом, снижается риск остановок техники и незапланированных ремонтных работ.



Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»: «Республика Мордовия обладает значительным промышленным и научным потенциалом. Порядка 25% экономики региона приходится на высокотехнологичные производства, где используется современное сложное оборудование. Для его надежной и эффективной работы требуются высококачественные смазочные материалы, которые готова поставлять наша компания. Ассортимент продукции «Газпром нефти» покрывает потребность всех отраслей экономики региона, а наши цифровые сервисы дают возможность подбирать уникальные рецептуры масел под задачи конкретных предприятий».



Артём Здунов, Глава Республики Мордовия: «Мы ведем работу по укреплению независимости всех отраслей региональной экономики от зарубежных поставок. Для решения этой задачи развиваем сотрудничество с российскими производителями техники и сопутствующей продукции. Подписанное с «Газпром нефтью» соглашение – пример такого партнерства».