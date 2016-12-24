В Рузаевке поступило ложное сообщение о минировании школы

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
По информации МЧС по РМ, 24 октября в 08 часов 24 минуты по системе 112 поступило сообщение, что в городе Рузаевка заминировано учебное учреждение по улице Тухачевского.
Все экстренные службы оперативно выехали на место вызова. Была проведена эвакуация 609 учеников и 43 работников школы.
В ходе проверки помещений и территории опасных предметов не обнаружено, учебный процесс возобновлен.
К слову, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, по УК РФ можно отхватить штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или даже угодить в колонию на срок до пяти лет.
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Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
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