В Саранске рано утром неизвестный водитель на неустановленной машине сбил пешехода

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, 24 октября примерно в 6 часов 30 минут на улице Васенко в Саранске неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить всю имеющую информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 24-64-09 или 02.

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